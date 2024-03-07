Бразильцы недовольны президентом, сравнившим Газу с "Холокостом"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потерял в опросах общественного мнения в своей стране голоса после того, как сравнил действия ЦАХАЛа в Газе со "зверствами нацистов во время Холокоста".
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Около 54% респондентов опроса считают, что его деятельность на посту президента была плохой. Это был самый низкий показатель с апреля 2023 года.
Еще около 46% недовольны его деятельностью на посту президента Бразилии. Это на 3% больше, чем в предыдущем опросе.