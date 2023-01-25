



Бен-Гвир: я буду и дальше подниматься на Храмовую гору

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обещает и дальше подниматься на Храмовую гору.



Об этом он сказал в комментарии "Кан" на следующий день после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал королю Иордании Абдалле II сохранить статус-кво на святом месте.



"Я руководствуюсь собственной политикой в ​​отношении Храмовой горы, а не политикой иорданского правительства. Я поднимался и будут продолжать подниматься на Храмовую гору. При всем уважении к Иордании, Израиль — независимая страна", — сказал он.



Недавно Амман дал понять Израилю, что визиты Бен-Гвира на Храмовую гору или действия, нарушающие статус-кво, будут иметь серьезные последствия.

