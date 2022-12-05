



Бецалель Смотрич планирует щедрый бюджет

В нескольких интервью за последние дни, следующий министр финансов Израиля Бецалель Смотрич говорил о политике, которую он намеревается проводить, основанной на отказе от повышения налогов и выполнении обещаний Религиозной сионистской партии и ее партнеров по коалиции. Это включает в себя продовольственные талоны для нуждающихся на сумму 1 миллиард шекелей, сбор грантов для студентов ешив и ряд шагов по облегчению кризиса стоимости жизни.



Смотрич не спешил излагать все свои планы по будущему бюджету. Он встретился с высшим руководством Минфина, рабочими, журналистами и общественностью, чтобы определить приоритетность задач. Смотрич будет опираться на высокие доходы государства за прошлый год, а также на увеличение следующего бюджета с учетом инфляции. Чтобы не попасть в дефицит, не все коалиционные обещания будут реализованы в полной мере.



“Будут ограничения, и мы предложим альтернативы”, – говорит политик.



Но Смотрич склонен прислушаться к своими партнерами по коалиции, поскольку он ожидает, что они будут продвигать реформу системы правосудия и разрешать возобновление поселенческой деятельности в Северной Самарии в районе Гомеша и многое другое.



Относительно обещания его партнеров- харедим по поводу законопроекта о бесплатном образовании для младенцев и младенцев в возрасте от 0 до 3 лет, ожидается, что он будет отложен до следующего бюджета или, по крайней мере, будет внесен поэтапно.