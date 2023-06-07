



“Маген Давид Адом” использует ИИ для спасения жизней

Для службы неотложной медицинской помощи обеспечение развертывания необходимых ресурсов для максимально быстрого ответа на каждый вызов представляет собой самую большую проблему. Чтобы справиться с этой проблемой, “Маген Давид Адом” использует искусственный интеллект для отправки своих машин скорой помощи и служб экстренного реагирования, а также применяет прогностическое обучение на основе ИИ, чтобы заблаговременно размещать парамедиков рядом с тем местом, где, скорее всего, произойдет следующая чрезвычайная ситуация.



“Основываясь на этих инструментах, мы знаем, например, что в первый день недели больше людей могут испытывать проблемы с сердцем, когда они приходят на работу утром, и по этой причине нам нужно больше ресурсов рядом с бизнес-центрами”, – говорит Арье Майерс, старший фельдшер MАDA.



“Кроме того, у нас есть представление о том, когда и где можно ожидать серьезных ДТП, и это позволяет направлять на эти маршруты наши машины скорой помощи”, – добавляет он. “Очевидно, что это означает спасение большего количества жизней”.



По словам Майерса, хотя большая часть технологии MDA разработана внутри компании, организация делится ею с другими службами экстренной помощи в Израиле, такими как пожарная служба и полиция. Еще одним технологическим инструментом, который использует MАDA, является автоматическая расшифровка входящих вызовов.



“Транскрипция звонков помогает, когда качество связи не очень хорошее”, – объясняет он. “Служба расшифровки помогает точнее собирать информацию и быстрее дает нам местоположение”.



В дискуссии также принял участие Амир Элихай, основатель и генеральный директор Carbyne. По словам Элихая, чья компания разработала платформу для совместной работы в чрезвычайных ситуациях, в ближайшие несколько лет взаимосвязанные устройства начнут играть решающую роль в доступе к службам экстренной помощи.



“Я думаю, что смарт-часы или системы умного дома все больше и больше представляют собой следующее поколение средств экстренной связи”, – считает он. “Я искренне верю, что в ближайшем будущем мы увидим сценарий, когда кто-то спит дома, а его устройство автоматически звонит в службу 911, чтобы предупредить о пожаре на кухне”.

