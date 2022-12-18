



Школы Шанхая перейдут на онлайн-обучение из-за COVID

Крупнейший город Китая, Шанхай, приказал большинству своих школ проводить занятия онлайн, поскольку число случаев заболевания коронавирусом растет.



С понедельника также закроются детские сады и центры по уходу за детьми, сообщает ВВС.



В заявлении говорится, что меры принимаются для защиты здоровья учителей и учащихся в соответствии с текущими мерами профилактики коронавируса.



Недавно китайские власти приняли решение ослабить ограничения, связанные с коронавирусом. Но ослабление строгих карантинных мер вызвало растущую озабоченность по поводу распространения вируса в стране.