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Школы Шанхая перейдут на онлайн-обучение из-за COVID
18.12.2022 01:25 Ольга Белозерова

Школы Шанхая перейдут на онлайн-обучение из-за COVID

Крупнейший город Китая, Шанхай, приказал большинству своих школ проводить занятия онлайн, поскольку число случаев заболевания коронавирусом растет.

С понедельника также закроются детские сады и центры по уходу за детьми, сообщает ВВС.

В заявлении говорится, что меры принимаются для защиты здоровья учителей и учащихся в соответствии с текущими мерами профилактики коронавируса.

Недавно китайские власти приняли решение ослабить ограничения, связанные с коронавирусом. Но ослабление строгих карантинных мер вызвало растущую озабоченность по поводу распространения вируса в стране. 

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