



"Мейрав Михаэли - колоссальный провал"

В “блоке перемен” занялись активным поиском виноватых в поражении на выборах.



Критика обрушилась и на лидера “Авода” Мейрав Михаэли. Член партии сообщил порталу ynet, что “Авода” были спасена своими сторонниками, которые проголосовали, несмотря на Михаэли. “Мы ожидаем, что она сделает очевидные выводы, иначе мы отправим ее домой”, – говорит он. “Невероятно, что “Авода” изо всех сил пытается преодолеть избирательный барьер. Мейрав – колоссальный провал, оторванный от реальности”.