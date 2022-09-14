



Завершена загрузка топлива в 3-й энергоблок АЭС Моховце

Словацкая энергетическая компания Slovenske Elektrarne завершила загрузку топлива в 3-й энергоблок АЭС Моховце.



Об этом пишет Reuters



Ожидается, что ядерная установка мощностью 471 мегаватт уже будет производить электроэнергию в конце октября или начале ноября, сообщил агентству директор станции Мартин Мраз. "Мы выйдем на полное производство в начале 2023 года", - сказал он.



Руководитель АЭС Моховце также отметил, что энергоблок №3 будет генерировать около 3,7 тераватт-часов в год, покрывая 13% потребления электроэнергии в Словакии и делая страну самодостаточной в этом плане.