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Uniper SE возобновит работу угольной электростанции
26.08.2022 22:18 Юлия Фрилис

Uniper SE возобновит работу угольной электростанции

Немецкая энергетическая компания Uniper SE сообщила, что станет производить электроэнергию для рынка на своей каменноугольной электростанции Heyden 4, пишет Reuters. Такое решение принято из-за трехдневной остановки поставок российского газа в Европу.

Heyden 4 будет производить электроэнергию с 29 августа по 30 апреля 2023 года, говорится в заявлении предприятия.

В компании отмечают, что работа электростанции в определенной степени будет определяться ограничениями железнодорожной транспортировки каменного угля на площадку. В то же время, эти ограничения могут быть отменены, когда появятся дополнительные транспортные мощности.

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