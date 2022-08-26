



Uniper SE возобновит работу угольной электростанции

Немецкая энергетическая компания Uniper SE сообщила, что станет производить электроэнергию для рынка на своей каменноугольной электростанции Heyden 4, пишет Reuters. Такое решение принято из-за трехдневной остановки поставок российского газа в Европу.



Heyden 4 будет производить электроэнергию с 29 августа по 30 апреля 2023 года, говорится в заявлении предприятия.



В компании отмечают, что работа электростанции в определенной степени будет определяться ограничениями железнодорожной транспортировки каменного угля на площадку. В то же время, эти ограничения могут быть отменены, когда появятся дополнительные транспортные мощности.