



Поезд в Эйлат предлагают построить за счет казино



Магнаты фондового рынка обратились к министру транспорта и предложили профинансировать строительство железнодорожной линии из Беэр-Шевы в Эйлат, а также помочь в расширении аэропорта Рамон, в обмен на то, что азартные игры в южном городе Эйлат станут легальными. Канцелярия министра подтвердила наличие подобного предложения.



Такое предложение недавно поступило в министерство транспорта, сообщили Ynet и "Едиот Ахронот". Высокопоставленные чиновники министерства транспорта подтвердили, что олигархи обратились к министру транспорта Мири Регев и предложили профинансировать строительство железнодорожной линии из Беэр-Шевы в Эйлат в обмен на легализацию азартных игр в южном городе. Сама Регев подтвердила подробности вчера вечером.



Одним из первых обещаний, данных премьер-министром Биньямином Нетаниягу после вступления в должность, было строительство железнодорожной линии между Кирьят-Шмоной и Эйлатом. Главным компонентом обещания является строительство линии между Беэр-Шевой и самым южным городом страны, участок, стоимость строительства которого составляет сотни миллионов шекелей. Несмотря на данное обещание, в текущем государственном бюджете на этот вопрос не выделено никаких средств.



В прошлом в Ynet сообщил, что, согласно планам Регев, эта линия будет построена на средства, полученные в результате международных соглашений о "Поезде мира" (железнодорожная линия, которая соединит Объединенные Арабские Эмираты и Израиль), или с помощью метода строительства B.0.T, согласно которому будет выбрана компания, которая построит трассу, будет эксплуатировать ее и через несколько десятилетий передаст ее эксплуатацию обратно государству, подобно строительству шоссе №6.



В последние недели высокопоставленные чиновники министерства транспорта подтвердили, что ряд магнатов из игорной сферы из США и Европы предложили профинансировать ее строительство. Кроме того, эти магнаты предложили в рамках этого шага оказать финансовую помощь в расширении аэропорта Рамон, стремясь создать там пространство для частных самолетов.



По словам источника, подтвердившего подробности, "всем ясно, что открытие игорных домов в Эйлате может принести в Израиль много богатого и разнообразного иностранного туризма. Особенно из Эмиратов, богатые жители которых обычно ездят играть в азартные игры в Европу, а теперь у них будет более близкая возможность".