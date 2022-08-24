



Энергозатратные отрасли Италии модифицируют производства

Энергозатратные отрасли Италии модифицируют производства, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и счета за нее.



В стране есть целые промышленные сектора – стекольная и консервная промышленность, где уже началось само нормирование, передает Reuters слова Массимилиано Ателли, чиновника Министерства экологического перехода.



Для уменьшения зависимости от российского газа Италия недавно заключила соглашения с несколькими альтернативными странами – производителями голубого топлива, ведь в прошлом году 40% газа было от России.



Благодаря этим соглашениям Рим быстро заполнил свои газовые хранилища, но этого было недостаточно для защиты промышленности от затрат на энергию. Так как половина газа сжигается для производства электроэнергии.