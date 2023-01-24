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Заключенный потерял сознание и внезапно умер во время работы
24.01.2023 10:07 Алина Груднева

Заключенный потерял сознание и внезапно умер во время работы

В понедельник, 23 января, заключенный в тюрьме Шарон потерял сознание на фабрике, где выполнял общественные работы. 

На место происшествия прибыли медики, которые были вынуждены констатировать его смерть. 

62-летний житель севера был осужден на 30 лет за убийство. Он начал отбывать наказание в 1997 году.

"Его семье было передано сообщение. Как и в любом случае подобного рода, обстоятельства инцидента будут расследованы", - сообщает ШАБАК.
 

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