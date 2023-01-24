



Заключенный потерял сознание и внезапно умер во время работы

В понедельник, 23 января, заключенный в тюрьме Шарон потерял сознание на фабрике, где выполнял общественные работы.



На место происшествия прибыли медики, которые были вынуждены констатировать его смерть.



62-летний житель севера был осужден на 30 лет за убийство. Он начал отбывать наказание в 1997 году.



"Его семье было передано сообщение. Как и в любом случае подобного рода, обстоятельства инцидента будут расследованы", - сообщает ШАБАК.

