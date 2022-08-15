



В Тель-Авиве проходит митинг работниц яслей

В Тель-Авиве проходит митинг работников яслей и детских заведений. Участники акции протеста собрались у дома министра экономики Орны Барбивай и требуют повышения зарплаты за счет государства.



Волнения среди работников вызвал отказ Барбивай согласовать повышение оплаты за ясли на 500 шекелей, как было рекомендовано комиссией по ценообразованию.



Няни хотят добиться повышения зарплаты, но не за счет родителей, а за счет государства.



Одна из участниц митинга Ора Атедги рассказала: "Уже 13 лет наша зарплата не повышается, а расходы только увеличиваются из-за постоянного и сумасшедшего роста стоимости жизни".



Также многие няни не намерены открывать ясли в наступающем учебном году.