



У посольства США в Багдаде звучат сирены

Вечером, 8 ноября, у американского посольства в Багдаде сработала сирена, предупреждающая о возможном нападении.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на несколько человек, находящихся в "зеленой зоне", где находится здание дипмиссии.



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Сообщения о попаданиях ракет или жертвах не поступали. Представитель посольства США и представитель службы безопасности Ирака пока что не прокомментировали ситуацию.



