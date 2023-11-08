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У посольства США в Багдаде звучат сирены
08.11.2023 21:57 Алина Груднева

У посольства США в Багдаде звучат сирены

Вечером, 8 ноября, у американского посольства в Багдаде сработала сирена, предупреждающая о возможном нападении.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на несколько человек, находящихся в "зеленой зоне", где находится здание дипмиссии.

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Сообщения о попаданиях ракет или жертвах не поступали. Представитель посольства США и представитель службы безопасности Ирака пока что не прокомментировали ситуацию.

 

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