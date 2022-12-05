



Турецкие военные задавили насмерть женщину и ребенка в Сирии

В понедельник, 5 декабря, турецкая военная машина задавила насмерть женщину и ребенка в городе на севере Сирии.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Смерть женщины и ребенка в городе Атареб к западу от Алеппо вызвала массовые протесты.

По словам активистов, это произошло, когда через город проехали два бронетранспортера.

Разъяренная толпа забросала машины камнями. В Турции официальные лица информацию никак не прокомментировали.