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Турецкие военные задавили насмерть женщину и ребенка в Сирии
05.12.2022 20:52 Алина Груднева

Турецкие военные задавили насмерть женщину и ребенка в Сирии

В понедельник, 5 декабря, турецкая военная машина задавила насмерть женщину и ребенка в городе на севере Сирии.

 
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
 
Смерть женщины и ребенка в городе Атареб к западу от Алеппо вызвала массовые протесты.
 
По словам активистов, это произошло, когда через город проехали два бронетранспортера. 
 
Разъяренная толпа забросала машины камнями. В Турции официальные лица информацию никак не прокомментировали.

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