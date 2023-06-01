РФ атаковала Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть разрушения и жертвы
В ночь на 1 июня в Киеве и ряде областей Украины звучала воздушная тревога. РФ в Международный день детей совершила очередной террористический акт в отношении украинцев, атаковав Киев ракетами из комплекса "Искандер".
В столице прогремели около десяти взрывов - местные власти заявляли о работе ПВО. В КГВА сообщили, что РФ, вероятно, использовала для атаки крылатые и баллистические ракеты - Силы противовоздушной обороны сбили все 10 таких целей, но есть и разрушения в нескольких районах, и, к сожалению, жертвы. Среди погибших - ребенок.
Информацию о том, что Киев был атакован десятью ракетами "Искандер" - предварительно, все сбили, заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. О последствиях атаки рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей. Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования", – написал он.
По словам чиновника, ракеты на Киев летели не из самолетов. Предварительно, они были крылатыми и баллистического типа. По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны.
"К сожалению, от падения обломков есть жертвы и разрушения. Так, в Деснянском районе столицы останки упали на поликлинику, и на прилегающий многоэтажный дом. В результате чего, 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок", - рассказали в КГВА, уточнив, что были госпитализированы семь человек, еще двоим помощь оказали на месте..
В Днепровском районе три человека пострадали, двоих из них госпитализировали. Там в одном из домов из-за падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Кроме этого, обломки упали на админздание, проезжую часть, во дворах домов и зеленых зонах. Повреждения получили припаркованные автомобили, еще несколько сгорели.
Данные оперативного сведения по воздушной атаке РФ на украинскую столицу еще обновляются и уточняются. Начальник КГВА призвал людей неукоснительно соблюдать правила безопасности во время объявления воздушной тревоги.
"И будьте особенно осторожны – баллистические ракеты летят очень быстро. Время от объявления тревоги до подлета ракеты уходит на секунды! Поэтому заранее готовьте необходимые вещи и минимизируйте время сборов и перехода в укрытие! Берегите себя и близких!" – подчеркнул он.
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