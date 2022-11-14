



Израиль: когда вернется зима

Сегодня 14 ноября, в Израиле будет облачно.



Понижение температуры будет наблюдаться в основном на прибрежной равнине и в низинах. Утром на севере страны могут пройти небольшие дожди.



После полудня возможны ливни в горах и на востоке страны, есть опасение наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море. Во вторник сохранится частичная облачность. На севере страны и в центре ожидаются небольшие дожди, возможны грозы.



В среду на севере и в центре страны ожидаются периодические дожди, сопровождаемые грозами. Дожди возможны и на севере Негева. Существует опасение наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море. Произойдет дальнейшее понижение температуры, и она будет ниже обычной для этого сезона.



В четверг будет частично облачно. По-прежнему ожидаются дожди, преимущественно небольшие, на севере страны и в центре. Произойдет еще одно небольшое понижение температуры, и она по-прежнему будет ниже обычной для этого сезона.