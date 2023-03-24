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Германия: водитель наехал на людей в аэропорту Кельн/Бонн
24.03.2023 15:18 Алина Груднева

Германия: водитель наехал на людей в аэропорту Кельн/Бонн

В пятницу, 24 марта, мужчина на автомобиле совершил наезд на нескольких пешеходов на стоянке в аэропорту Кельн/Бонн в Германии.

По данным местной полиции, травмы получили несколько человек.

Более того, 57-летний водитель также врезался в несколько припаркованных автомобилей.

"Жизни людей ничего не угрожает, травмы в основном легкие", - сообщил представитель местной полиции.

Водитель был задержан. Его отправили в больницу. Есть признаки того, что мужчина страдает от психического расстройства.

"Похоже, он намеренно протаранил несколько автомобилей и пешеходов, которые смогли вовремя отпрыгнуть с его пути", — добавил представитель полиции.

Уточняется, что двое полицейских также получили легкие травмы, поскольку водитель оказал сопротивление при задержании.

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