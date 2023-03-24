



Германия: водитель наехал на людей в аэропорту Кельн/Бонн

В пятницу, 24 марта, мужчина на автомобиле совершил наезд на нескольких пешеходов на стоянке в аэропорту Кельн/Бонн в Германии.



По данным местной полиции, травмы получили несколько человек.



Более того, 57-летний водитель также врезался в несколько припаркованных автомобилей.



"Жизни людей ничего не угрожает, травмы в основном легкие", - сообщил представитель местной полиции.



Водитель был задержан. Его отправили в больницу. Есть признаки того, что мужчина страдает от психического расстройства.



"Похоже, он намеренно протаранил несколько автомобилей и пешеходов, которые смогли вовремя отпрыгнуть с его пути", — добавил представитель полиции.



Уточняется, что двое полицейских также получили легкие травмы, поскольку водитель оказал сопротивление при задержании.