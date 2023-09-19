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Бои за Нагорный Карабах: первые данные о погибших
19.09.2023 15:59 Алина Груднева

Бои за Нагорный Карабах: первые данные о погибших

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил о первых жертвах якобы среди мирного населения в результате наземной операции, которую начал Азербайджан.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

"Двое погибших, один из которых ребенок", — утверждает он. 

По неподтвержденным данным, ранения получили еще 11 человек. Речь возможно идет об ударе по Степанакерту, видео с последствиями которого распространили в соцсетях.

Операцию Азербайджан начал 19 сентября. Целью является изгнание из Нагорного Карабаха армянских военных. В Баку предупредили мирное население, чтобы жители держались подальше от военных объектов. В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в "этнических чистках".
 

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