



Бои за Нагорный Карабах: первые данные о погибших

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил о первых жертвах якобы среди мирного населения в результате наземной операции, которую начал Азербайджан.



Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".



"Двое погибших, один из которых ребенок", — утверждает он.



По неподтвержденным данным, ранения получили еще 11 человек. Речь возможно идет об ударе по Степанакерту, видео с последствиями которого распространили в соцсетях.



Операцию Азербайджан начал 19 сентября. Целью является изгнание из Нагорного Карабаха армянских военных. В Баку предупредили мирное население, чтобы жители держались подальше от военных объектов. В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в "этнических чистках".

