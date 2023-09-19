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Бои за Карабах: число раненых перевалило за сотню
19.09.2023 20:44 Алина Груднева

Бои за Карабах: число раненых перевалило за сотню

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе число раненых возросло до 138 человек.

Об этом в комментарии "Русской службе Би-би-си" сообщил местный омбудсмен Гегам Степанян.

По его словам, число погибших возросло до 25 человек, при чем среди них есть как гражданские, так и военные. 

Тем временем, канцлер Германии Олаф Шольц, который находится на Генассамблее ООН, призвал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе.

"Ситуация между Азербайджаном и Арменией очень критическая. Правительство в Баку должно немедленно прекратить наступление и вернуться к дипломатии для достижения мирного решения", — сказал он.

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