



Бои за Карабах: число раненых перевалило за сотню

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе число раненых возросло до 138 человек.



Об этом в комментарии "Русской службе Би-би-си" сообщил местный омбудсмен Гегам Степанян.



По его словам, число погибших возросло до 25 человек, при чем среди них есть как гражданские, так и военные.



Тем временем, канцлер Германии Олаф Шольц, который находится на Генассамблее ООН, призвал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе.



"Ситуация между Азербайджаном и Арменией очень критическая. Правительство в Баку должно немедленно прекратить наступление и вернуться к дипломатии для достижения мирного решения", — сказал он.