



Ватикан назвал войну в Газе “резней”

Что характерно для Папы Римского Франциска - он все время стыдится назвать агрессора агрессором, как в случае с Россией, которая вот уже два года нещадно уничтожает Украину и украинцев. И вот ужас случился на Святой Земле. Ужас, который может привести к еще большей войне и кровопролитию. А главный помощник папы Франциска обвиняет израильтян в “резне”, словно не было никакого 7 октября.



Израиль объявил протест Ватикану после того, как помощник Папы Франциска назвал происходящее в Газе “резней”, ставшей результатом непропорционального военного ответа Израиля ХАМАСу.



“Это прискорбное заявление. Оценка легитимности войны без учета всех соответствующих обстоятельств и данных неизбежно приводит к неправильным выводам”, — говорится в заявлении посольства Израиля при Святом Престоле.



Днем ранее кардинальный госсекретарь Пьетро Паролин повторил “требование, чтобы право Израиля на оборону, которое используется для оправдания этой операции, было пропорциональным, и, конечно, с учетом 30 000 смертей, это не так”.



“Я считаю, что мы все возмущены происходящим, этой бойней, но мы должны иметь мужество двигаться вперед и не терять надежду”, — говорит Паролин, добавляя, что “мы должны найти другие пути решения проблемы Газы, проблема “Палестины””.



