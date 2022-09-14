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В районе КПП Гильбоа ликвидированы два террориста
14.09.2022 06:47 Аркадий Бочаровский

В районе КПП Гильбоа ликвидированы два террориста


Ночью 14 сентября палестинские террористы были замечены наблюдательницей ЦАХАЛа в районе КПП Гильбоа.

По приблизившемуся к ним патрулю был открыт огонь. Патруль ответным огнем убил двух террористов.

Инцидент произошел на фоне нарастающей эскалации в Иудее и Самарии.  Вчера, 13 сентября, 70-летняя женщина была легко ранена камнем, брошенным в ее машину в районе Ариэля.

За несколько часов до этого в районе КПП Тапуах был арестован 12-летний палестинец с ножом, намеревавшийся осуществить террористическое нападение.

Утром террорист обстрелял трактор в районе КПП Джалма и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

 

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