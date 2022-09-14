



В районе КПП Гильбоа ликвидированы два террориста



Ночью 14 сентября палестинские террористы были замечены наблюдательницей ЦАХАЛа в районе КПП Гильбоа.



По приблизившемуся к ним патрулю был открыт огонь. Патруль ответным огнем убил двух террористов.



Инцидент произошел на фоне нарастающей эскалации в Иудее и Самарии. Вчера, 13 сентября, 70-летняя женщина была легко ранена камнем, брошенным в ее машину в районе Ариэля.



За несколько часов до этого в районе КПП Тапуах был арестован 12-летний палестинец с ножом, намеревавшийся осуществить террористическое нападение.



Утром террорист обстрелял трактор в районе КПП Джалма и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.



