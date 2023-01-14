



У Аббаса опасаются: новое правительство Израиля "намерено уничтожить ПА"

Союзники Махмуда Аббаса выразили опасения, что новая правая коалиция Биньямина Нетаниягу в Израиле будет стремиться демонтировать Палестинскую автономию.



Об этом сообщает британская газета Тhe Guardian.



Министр социального развития ПА Ахмад Мадждалани заявил, что члены правительства намерены уничтожить власть, которая обеспечивает определенную степень самоуправления в некоторых частях Иудеи и Самарии и которую Аббас считает институциональным строительным блоком для будущего палестинского государства.



"Нетаниягу, Бен-Гвир и Смотрич стремятся уничтожить власть как часть своей идеологии", - заявил он.



Мадждалани предположил , что вместо этого Израиль попытается создать местные муниципальные органы без какой-либо связи между ними и без национальных атрибутов, чтобы заменить ПА.



"Они хотят создать новую реальность", - считает палестинский министр.



Два израильских аналитика, Менахем Кляйн и Цви Барел, на этой неделе также заявили, что, по их мнению, израильское правительство настроено на уничтожение ПА, и Кляйн предположил, что правительство может двигаться вперед, если Вашингтон не остановит его.



По его словам, одна из возможностей заключалась в том, что усилия продолжатся после того, как 87-летний Аббас покинет свой пост.





