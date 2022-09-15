



"Террористы открыли огонь в момент идентификации"



Командующий центральным округом генерал-майор Йехуда Фухс ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной обстоятельствам гибели заместителя командира разведки Бригады Нахаль майора Бара Пелаха на КПП Джалама.



Фухс признал: “Речь идет о сложном, не стерильном событии, в ходе которого командиром приходилось на каждом этапе принимать нелегкие решения”.



Фухс продолжил: "Они распознали подозрительные фигуры - без оружия. Это место в километре от израильского поселения и в нескольких метрах от разделительного забора. Они не знали, кто перед ними - инфильтранты, балующиеся подростки или кто-то еще. Они не знали об этом до того момента, когда террористы открыли огонь. Солдаты бросили свето-шумовые гранаты, стреляли в воздух, но те не реагировали. Солдаты постепенно приближались к ним - и в последний момент террористы открыли огонь”.