



Террористы убили на мойке в Хавара двух израильтян

По данным Magen David Adom, двое израильтян были убиты в результате теракта недалеко от Хавара днем 19 августа.



По данным MАDA, медики пытались спасти двух пострадавших мужчин в возрасте 60 и 30 лет, но безуспешно.



Известно, что теракт произошел на автомойке, где остановились поселенцы, чтобы провести техническое обслуживание своей машины. Их расстреляли из движущегося автомобиля.



ЦАХАЛ начал розыск стрелка, перекрыв главную дорогу и близлежащий перекресток Тапуах.





Террористы убили на мойке в Хавара двух израильтян



В район Хавара были направлены крупные силы ЦАХАЛа, которые начали преследование автомобиля террористов. Силы перекрыли ключевые перекрестки в этом районе и просматривают записи камер наблюдения с дороги, которая обычно бывает оживленной в субботние дни.



В 15:04 в центр 101 MDA в районе Яркон поступило сообщение о двух огнестрельных ранениях в Хаваре. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи сообщила, что реанимация проводится у двух мужчин, примерно 30 и 60 лет. Парамедик MDA Томер Гусман сказал: "Двое раненых лежали внутри автомойки без сознания с огнестрельными ранениями".



16:58: Погибшими оказались поселенцы – отец 60 лет и сын 29 лет.



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