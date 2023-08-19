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Террористы убили на мойке в Хавара двух израильтян
19.08.2023 16:58 Наталья Богинская

Террористы убили на мойке в Хавара двух израильтян

По данным Magen David Adom, двое израильтян были убиты в результате теракта недалеко от Хавара днем 19 августа.

По данным MАDA, медики пытались спасти двух пострадавших мужчин в возрасте 60 и 30 лет, но безуспешно. 

Известно, что теракт произошел на автомойке, где остановились поселенцы, чтобы провести техническое обслуживание своей машины. Их расстреляли из движущегося автомобиля.

ЦАХАЛ начал розыск стрелка, перекрыв главную дорогу и близлежащий перекресток Тапуах.


Террористы убили на мойке в Хавара двух израильтян

В район Хавара были направлены крупные силы ЦАХАЛа, которые начали преследование автомобиля террористов. Силы перекрыли ключевые перекрестки в этом районе и  просматривают записи камер наблюдения с дороги, которая обычно бывает оживленной в субботние дни. 

В 15:04 в центр 101 MDA в районе Яркон поступило сообщение о двух огнестрельных ранениях в Хаваре. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи  сообщила, что реанимация проводится у двух мужчин, примерно 30 и 60 лет. Парамедик MDA Томер Гусман сказал: "Двое раненых лежали внутри автомойки без сознания с огнестрельными ранениями".

16:58: Погибшими оказались поселенцы – отец 60 лет и сын 29 лет.

*новость дополняется

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