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Столкновения в Иудее и Самарии: есть раненые
19.10.2022 19:55 Ольга Белозерова

Столкновения в Иудее и Самарии: есть раненые

Несколько человек были ранены во время ожесточенных столкновений на юге Иудеи и Самарии, когда поселенцы дрались с палестинцами во время ежегодного сбора урожая оливок.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как утверждает палестинская сторона, поселенцы в масках бросали камни и нападали на палестинцев, собиравших оливки. В свою очередь группа поселенцев заявила, что палестинцы подошли к поселению, начали угрожать и ранили трех жителей в результате преднамеренной провокации.

 

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