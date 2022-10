Столкновения в Иудее и Самарии: есть раненые

Несколько человек были ранены во время ожесточенных столкновений на юге Иудеи и Самарии, когда поселенцы дрались с палестинцами во время ежегодного сбора урожая оливок.



Об этом сообщает Times of Israel.



Как утверждает палестинская сторона, поселенцы в масках бросали камни и нападали на палестинцев, собиравших оливки. В свою очередь группа поселенцев заявила, что палестинцы подошли к поселению, начали угрожать и ранили трех жителей в результате преднамеренной провокации.





According to Palestinian media reports, masked settlers clashed with Palestinians near the village of Kisan (north of Ma'ale Amos). Several Palestinians reported injured in the clash.pic.twitter.com/e0yhKek0Pu