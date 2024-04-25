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США и еще 17 стран - ХАМАСу: немедленно освободить заложников
25.04.2024 16:23 Алина Груднева

США и еще 17 стран - ХАМАСу: немедленно освободить заложников

США и еще 17 стран обнародовали совместное заявление относительно похищенных, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в Газе.

Они призвали террористов немедленно освободить заложников.

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Среди стран-подписантов заявления были: Аргентина, Австрия, Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Таиланд и Великобритания.
 

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