



США и еще 17 стран - ХАМАСу: немедленно освободить заложников

США и еще 17 стран обнародовали совместное заявление относительно похищенных, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в Газе.



Они призвали террористов немедленно освободить заложников.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Среди стран-подписантов заявления были: Аргентина, Австрия, Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Таиланд и Великобритания.

