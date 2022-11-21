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Штайе: "Израиль должен заплатить за свою агрессию"
21.11.2022 19:15 Ольга Белозерова

Штайе: "Израиль должен заплатить за свою агрессию"

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Израиль "должен заплатить цену за свою систематическую агрессию против палестинцев". 

Об этом сообщает WAFA.

"Если переговоры о формировании правительства в Израиле строятся на том, кто построит больше поселений, кто хочет, чтобы было легче стрелять в нас, и кто хочет конфисковать больше нашей земли, то оно готовится объявить нам войну", - заявил Штайе.

Палестинский премьер продолжил: "В свете этой сцены, в которой участвуют стороны, которые хотят зажечь фитиль убийства и разрушения, мир теперь должен громко заявить, что он отвергает эту политику и что он готов заставить Израиль заплатить цену за эту систематическую политику агрессии против нашего народа". 

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