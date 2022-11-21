



Штайе: "Израиль должен заплатить за свою агрессию"

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Израиль "должен заплатить цену за свою систематическую агрессию против палестинцев".



Об этом сообщает WAFA.



"Если переговоры о формировании правительства в Израиле строятся на том, кто построит больше поселений, кто хочет, чтобы было легче стрелять в нас, и кто хочет конфисковать больше нашей земли, то оно готовится объявить нам войну", - заявил Штайе.



Палестинский премьер продолжил: "В свете этой сцены, в которой участвуют стороны, которые хотят зажечь фитиль убийства и разрушения, мир теперь должен громко заявить, что он отвергает эту политику и что он готов заставить Израиль заплатить цену за эту систематическую политику агрессии против нашего народа".