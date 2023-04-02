



ШАБАК арестовал палестинца, подозреваемого в планировании теракта в Иерусалиме

Палестинский житель Восточного Иерусалима был арестован по подозрению в планировании теракта. По информации ШАБАК, он планировал расстрелять автобус, который перевозит полицейских в Иерусалиме.



ШАБАК заявил, что в течение последнего месяца в сотрудничестве с полицией проводил расследование в отношении Омара Абедина после того, как его "заподозрили в причастности к деятельности, связанной с безопасностью".



В заявлении ШАБАК говорится, что 21-летний Абедин связан с террористической организацией ХАМАС и, по-видимому, связан со студенческой ячейкой ХАМАСа в университете Бир-Зейт, недалеко от Рамаллы.



Предположительно, он был в контакте с боевиком-террористом в Ливане, от которого получил задание устроить стрельбу или взрыв бомбы. При этом подозреваемому якобы обещали содействие в подготовке теракта со стороны террористических группировок в Иудее и Самарии .

