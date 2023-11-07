



Раскол в ХАМАСе: полевые командиры обвиняют лидеров в "уничтожении Газы"





Один из высокопоставленных военных командиров ХАМАСа выступил с критикой лидеров террористической организации, заявив, что при вторжении 7 октября не планировались варварские теракты против израильских граждан.



В эксклюзивном интервью газете The Mail on Sunday командир батальона из 400 террористов ХАМАС заявил, что первоначальный план состоял в том, чтобы убивать израильских солдат и брать некоторых военнослужащих в заложники.



Однако, по его словам, в последний момент приказ был изменен военными лидерами ХАМАС, что привело к жестоким изнасилованиям, пыткам и убийствам более 1400 детей, женщин и мужчин. Сотни израильтян были взяты в заложники.



"Я один из тех, кто планировал операцию 7 октября, и мы не ожидали, что все пойдет так", - сказал он, выступая на прошлой неделе через зашифрованное приложение Telegram.



Наше руководство сказало молодым: "Идите, делайте, что хотите, берите, что хотите... Вы видите, мы убивали детей".



"То, что мы пошли туда, в мирные районы, взяли 250 заложников, не было запланировано. Это гражданские лица. Наш план был взять несколько [военных] заложников и обменять их на наших пленных".



Командир под кодовым именем Абу Мухаммед обвинил лидера ХАМАСа Яхью Синвара в том, что тот действует как "уличный бандит". По его словам, руководство ХАМАСа, приказавшее своим террористам "делать то, что им нравится", не живет в Газе и не сталкивается с возмездием Израиля.



Боевик сказал: "Моя дорогая Газа подвергается бомбардировкам. Проблема заключается в нашем руководстве".



Он заявил, что военные командиры ХАМАСа в Газе фактически отрезаны от политического руководства и теперь полагаются на посыльных, как в "древние времена".



По его словам, он и его люди питаются только финиками и оливковым маслом, в отличие от главы организации Исмаила Хании и других, которые живут в роскоши в Катаре и Турции.



"Мы не знаем, в каком направлении двигаться дальше. Мы не знаем, по какому пути идти дальше", - сказал он, утверждая, что он и некоторые другие командиры ХАМАСа теперь сомневаются в своем руководстве.