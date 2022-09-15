



Поражение России в Украине может повлиять на войну Ирана с Израилем – анализ

Неудачи России в Украине в прошлом месяце могут иметь широкие последствия на Ближнем Востоке.



"Хизбалла" и другие иранские прокси внимательно наблюдают за конфликтом в Украине. Россия является ключевым союзником правящего режима Сирии. "Хизбалла" тоже играет определенную роль в сирийской гражданской войне. Известно, что "Хизбалла" также направила своих боевиков в районы примыкающие к Голанским высотам.



Неудачи России вызывают тревогу в Дамаске, а также могут обеспокоить Тегеран и его ставленников.



Это сложный вопрос, потому что нет ясности в отношении российской поддержки Ирана, и не похоже, чтобы Россия поддерживала прокси Ирана или его конфликт с Израилем. Однако Россия играет роль в стабилизации сирийского режима. Прочное положение сирийского режима позволяет Ирану неприкрыто действовать в некоторых районах Сирии. Поэтому успех России в Украине важен для Ирана. Если Россия станет слабее, это может означать, что Запад займет более сильную позицию в отношениях с Ираном и другими авторитарными режимами.



С другой стороны, чем больше Россия сосредоточится на Украине, тем больше Иран сможет расширить свое влияние в Сирии. Поражение России на поле боя в целом продемонстрирует Ирану, что российские военные технологии не так хороши, как утверждает Москва, что также повлияет на решения Ирана относительно использования этих технологий.

