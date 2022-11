Посол США потрясен "трусливыми атаками" в Иерусалиме

Посол США в Израиле Том Найдс отреагировал на теракты, которые произошли сегодня утром в Иерусалиме.



"Потрясен совершенными сегодня в Иерусалиме трусливыми террористическими актами, жертвами которых стали ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети. Мое сердце разрывается за семьи тех, кто пострадал", - написал дипломат в Twitter.





Appalled by the cowardly terrorist attacks in Jerusalem today that targeted innocent civilians, including children. My heart breaks for the families of those who were harmed.