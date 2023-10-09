



На границе с Газой пропал без вести фотограф Едиот Ахронот, его жена убита



Среди десятков пропавших без вести во время войны, точное число которых пока неизвестно, есть и Рои Идан - фотограф новостного сайта Ynet и житель Кфар-Аза.



Идан покинул свой дом в субботу утром и даже успел запечатлеть террористов, проникших в кибуц на парапланах, прежде чем, по всей видимости, был застрелен. Его жена Смадар была убита в своем доме, а двое из трех детей были спасены и переданы родственникам. Есть опасения, что Идан и его трехлетняя дочь Эбигейл были угнаны в Газу.



Сегодня утром редактор Ynet Гидо Ран сказал Мако: "Мы все потрясены, мы надеемся на хорошие новости и выражаем соболезнования семье Идана. Все, кто работал с Роем, будь то каждый день рядом или в рамках одного мероприятия, в ужасе от случившегося и свидетельствуют о том, насколько ценен этот человек как друг и как журналист".



Шарон Соломон Эйсман, вице-президент группы "Едиот Ахронот", сказала: "Рой был нашим фотографом на границе в течение последних 15 лет. Первый в каждом событии, настоящий. За эти годы он принес серферам Ynet и читателям "Едиот Ахронот" голоса и фотографии на каждой арене и в каждом событии. Даже в шабат он успевал передавать фотографии и информацию в систему, пока не терял с ней связь. В последние часы мы с болью услышали об убийстве его жены и молимся за его безопасность и безопасность его дочери".