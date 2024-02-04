



МИД Ирана: Нападение США на Ирак, Сирию и Йемен затмевают происходящее в Газе

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани категорически осудил военные атаки США на районы Ирака и Сирии, назвав их авантюризмом и стратегической ошибкой. Он заявил, что эти удары нарушают территориальную целостность и суверенитет Ирака и Сирии, а также международное право и являются вопиющим нарушением Устава ООН.



“Не говоря уже о тотальной поддержке Соединенными Штатами в течении 4 месяцев безжалостных и жестоких нападений сионистского режима на жителей Газы и Западного берега, а также военных ударов по Йемену и нарушения территориальной целостности и суверенитета этой страны. Вчерашнее нападение на Сирию и Ирак стало еще одним авантюрным шагом и стратегической ошибкой правительства США, которая не будет иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе”, — пояснил он.



Канаани заявил, что военные нападения США на Ирак, Сирию и Йемен просто обеспечивают интересы сионистского режима, добавив: “Такие удары вовлекают правительство США в регион больше, чем когда-либо прежде, и затмевают преступления сионистского режима в Газа”.



“Как неоднократно заявляла Исламская Республика Иран, напряженность и кризисы в регионе коренятся в оккупации израильским режимом и продолжении военных операций этого режима в Газе, а также геноциде против палестинцев при неограниченной поддержке со стороны Соединенных Штатов. Стабильность и безопасность не могут быть восстановлены в регионе без сосредоточения внимания на первопричине кризиса и его урегулировании”, — добавил он.



