



Махмуд Аббас призвал ООН приостановить членство Израиля

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас призвал международное сообщество приостановить членство Израиля в ООН за препятствование выполнению резолюций ООН и международному праву. Аббас выступил на мероприятии ООН, посвященном 75-й годовщине Накбы, также известной как “Палестинская катастрофа”.



"Сегодня мы официально требуем, согласно международному праву и международным резолюциям, обеспечить соблюдение Израилем этих резолюций или приостановить членство Израиля в ООН", – сказал Аббас.



Глава ПА добавил, что с 1947 года ООН приняла сотни резолюций, признающих права палестинского народа, но до сих пор никакая резолюция не была реализована. Он обвинил США и Великобританию в "молчании относительно продолжающихся агрессий и отказе привлечь Израиль к ответственности за оккупацию палестинской земли и строительство незаконных поселений”.



"Великобритания и Соединенные Штаты напрямую несут политическую и этическую ответственность непосредственно за Накбу палестинского народа, потому что они участвовали в том, чтобы сделать наш народ жертвой, когда они решили создать и насадить еще одно образование на нашей исторической родине для своих собственных колониальных целей. ", – сказал Аббас. "Эти страны хотели избавиться от своих евреев и извлечь выгоду из их присутствия в Палестине".



Он также призвал международное сообщество взять на себя ответственность по защите палестинцев.



"Мы испытываем насилие каждый день. Мы жалуемся каждый день. Мы призываем вас каждый день, пожалуйста, защитите нас. Почему вы не защищаете нас? Разве мы не люди? Животные?", – заключил Аббас.



"Мы хотим, чтобы независимое Государство Палестина жило бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности, а Иерусалим был бы столицей обоих государств", – сказала глава ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на мероприятии.