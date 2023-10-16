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Махмуд Аббас: “ХАМАС не представляет палестинский народ”
16.10.2023 08:15 Катя Шульц

Махмуд Аббас: “ХАМАС не представляет палестинский народ”

Информационное агентство Палестинской автономии Wafa удалило сообщение, согласно которому Махмуд Аббас осудил ХАМАС во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В первоначальном отчете говорилось, что Аббас подчеркнул, что политика и действия ХАМАС не отражают интересы палестинского народа.
Через несколько часов формулировка была исправлена, и  теперь написано, что Аббас “подчеркнул, что политика, планы и решения Палестинской Администрации представляют палестинский народ как его единственного представителя, а не политика какой-либо другой организации”.
 

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