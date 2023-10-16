



Махмуд Аббас: “ХАМАС не представляет палестинский народ”

Информационное агентство Палестинской автономии Wafa удалило сообщение, согласно которому Махмуд Аббас осудил ХАМАС во время разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.



В первоначальном отчете говорилось, что Аббас подчеркнул, что политика и действия ХАМАС не отражают интересы палестинского народа.

Через несколько часов формулировка была исправлена, и теперь написано, что Аббас “подчеркнул, что политика, планы и решения Палестинской Администрации представляют палестинский народ как его единственного представителя, а не политика какой-либо другой организации”.

