



Командир бригады Тулькарем убит в перестрелке с ЦАХАЛем

По палестинским сообщениям, командир отряда террористов "Бригады Туль-Керем" в Самарии Амир Абу Хадиджа (25 лет) был убит после того, как силы безопасности окружили и обыскали два дома в Избит Шуфа, к югу от Тулькарема.



Террорист пытался стрелять спецназ Мистарвим из окна дома в деревне, и силы в ответ открыли ответный огонь. У него были обнаружены винтовка и боевой комплект, а его автомобиль был конфискован. Он подозревается в нескольких недавних обстрелах военнослужащих ЦАХАЛа и дорог в этом районе.