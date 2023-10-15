



Капитан бригады "Голани" спас младенцев в Кфар-Аза



Капитан Идо, офицер бригады "Голани", в минувшую субботу, 7 октября, в течение многих часов сражался в кибуце Кфар-Аза, пытаясь остановить террористов



Он рассказал о том, как спас двух младенцев-близнецов в Кфар-Аза. В беседе на радио 103fm он рассказал о случившемся.



"Мы сильны как никогда", - уточнил он. "Очень быстро я понял, что происходит, и поехал на юг, пытаясь дать как можно больше советов и поговорить с различными представителями сил быстрого реагирования. Мы приехали на развязку Саада, и именно там произошло наше первое большое столкновение с террористами. Туда подъехал мой БТР “Намер”, оттуда поехали в Кфар-Аза".



Он также рассказал о боевых действиях в Кфар-Аза: ". Там был очень упорный бой. Очень много террористов. Наши задачи были в основном в том, чтобы уничтожить как можно больше террористов, спасти мирных жителей. Я расскажу историю, которая меня больше всего тронула в тот день. Нам сообщили, что в каком-то доме плачут дети.



Я, командир батальона и два сотрудника ШАБАКа подъехали к дому, вошли в него. К сожалению, родители были убиты. Мы зашли в убежище. Малыши вели себя очень тихо. Мне посчастливилось взять одного из них на руки. Когда видишь лица этих двух детей, понимаешь, насколько это было важно, насколько значимо это событие и спасение жизни здесь".



Оба младенца (близнецы) семьи Розенфельд находились в убежище более 10 часов. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram