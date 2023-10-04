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террор в иудее и самарии
04.10.2023 15:40 Алина Груднева

Как пережить террор на дорогах в Иудее и Самарии

На фоне нарастающего уровня террора на дорогах в Иудее и Самарии неправительственная организация Шурат ХаДин приступила к реализации амбициозной программы по предотвращению атак и самообороне.

По данным газеты The Jerusalem Post, на протяжении последних 22 лет она сотрудничала с западными спецслужбами, правоохранительными органами и юристами-добровольцами по всему миру.

Террор в Иудее и Самарии - статистика

Хотя правительство и разместило солдат на перекрестках, этого все еще недостаточно, чтобы остановить волну атак. С начала 2023 года в результате нападений погибли 34 израильтянина, большинство именно в Иудее и Самарии.

Одним из самых резонансных терактов в этом году было убийство Люси Ди и ее дочерей Майи и Рины в возрасте 15 и 20 лет. И такие атаки, увы, не являются редкостью.

Как пережить террор на дороге

На фоне нападений организация создала программу, которая включает серию курсов экстремального вождения, чтобы научить водителей выживать, если на них нападут в пути. К подготовке в обучении граждан тому, как защититься, привлечены бывшие военные командиры и профессиональные тренеры.

В первую очередь, участников учат сохранению самообладания в экстремальной ситуации. Многие теракты на дороге могут стать фатальными, если водители теряют контроль над автомобилем или впадают в панику, не осознавая, как действовать. Эксперты поясняют, что этот человеческий фактор может обернуться трагедией или, как минимум, серьезной аварией. Потому, чтобы пережить террор на дороге, нужно мыслить и действовать ясно и быстро.

Что делать, если напали террористы

Во время любой поездки, особенно по местам, где возможны нападения, нужно быть готовым к любому сценарию. На такие случаи важно знать и делать следующее:
  • всегда иметь в машине полностью заряженный телефон;
  • ездить с закрытыми окнами на случай, если террористы бросят бутылку с "коктейлем Молотова";
  • если во время движения вы столкнулись с камнеметателями, лучше немного сбросить скорость, так как при быстрой езде растет риск разбития стекла;
  • если открыт огонь из проезжающего мимо автомобиля, немедленно остановитесь и не высовывайтесь;
  • сразу же звоните в экстренные службы и как можно скорее уезжайте в безопасное место.


Как проходят курсы по выживанию в теракте

Занятия проходят по пятницам и воскресеньям по четыре часа в 15-ти поселений. Цель организации - охватить 10 тысяч жителей.

Практические занятия проводятся на перекрытой дороге за пределами поселения. Участников делят на две группы - "террористов" и "водителей".

Вместо камней выдаются мячики для пинг-понга, для имитации стрельбы - пейнтбольные ружья. Курсанты учатся ездить по горящим на дороге покрышкам, чтобы не повредить машину. После курса они получаются письменные материалы для изучения.

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