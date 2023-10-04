



Как пережить террор на дорогах в Иудее и Самарии

На фоне нарастающего уровня террора на дорогах в Иудее и Самарии неправительственная организация Шурат ХаДин приступила к реализации амбициозной программы по предотвращению атак и самообороне.



По данным газеты The Jerusalem Post, на протяжении последних 22 лет она сотрудничала с западными спецслужбами, правоохранительными органами и юристами-добровольцами по всему миру.

Террор в Иудее и Самарии - статистика

Как пережить террор на дороге

Что делать, если напали террористы

всегда иметь в машине полностью заряженный телефон;

ездить с закрытыми окнами на случай, если террористы бросят бутылку с "коктейлем Молотова";

если во время движения вы столкнулись с камнеметателями, лучше немного сбросить скорость, так как при быстрой езде растет риск разбития стекла;

если открыт огонь из проезжающего мимо автомобиля, немедленно остановитесь и не высовывайтесь;

сразу же звоните в экстренные службы и как можно скорее уезжайте в безопасное место.



Как проходят курсы по выживанию в теракте

Хотя правительство и разместило солдат на перекрестках, этого все еще недостаточно, чтобы остановить волну атак. С начала 2023 года в результате нападений погибли 34 израильтянина, большинство именно в Иудее и Самарии.Одним из самых резонансных терактов в этом году было убийство Люси Ди и ее дочерей Майи и Рины в возрасте 15 и 20 лет. И такие атаки, увы, не являются редкостью.На фоне нападений организация создала программу, которая включает серию курсов экстремального вождения, чтобы научить водителей выживать, если на них нападут в пути. К подготовке в обучении граждан тому, как защититься, привлечены бывшие военные командиры и профессиональные тренеры.В первую очередь, участников учат сохранению самообладания в экстремальной ситуации. Многие теракты на дороге могут стать фатальными, если водители теряют контроль над автомобилем или впадают в панику, не осознавая, как действовать. Эксперты поясняют, что этот человеческий фактор может обернуться трагедией или, как минимум, серьезной аварией. Потому, чтобы пережить террор на дороге, нужно мыслить и действовать ясно и быстро.Во время любой поездки, особенно по местам, где возможны нападения, нужно быть готовым к любому сценарию. На такие случаи важно знать и делать следующее:Занятия проходят по пятницам и воскресеньям по четыре часа в 15-ти поселений. Цель организации - охватить 10 тысяч жителей.Практические занятия проводятся на перекрытой дороге за пределами поселения. Участников делят на две группы - "террористов" и "водителей".Вместо камней выдаются мячики для пинг-понга, для имитации стрельбы - пейнтбольные ружья. Курсанты учатся ездить по горящим на дороге покрышкам, чтобы не повредить машину. После курса они получаются письменные материалы для изучения.