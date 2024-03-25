



"Израильская кровь стоит дешево". Посол в ООН раскритиковал решение Совбеза

Посол Израиля в ООН осуждает Совет Безопасности за принятие резолюции, в которой прекращение огня не обусловлено освобождением заложников.



"С одной стороны, в резолюции говорится, что захват гражданских лиц в заложники является нарушением международного права, а с другой - несмотря на то, что вы знаете, что ХАМАС не прислушается к вашим призывам и не освободит заложников, - вы требуете прекращения огня", - заявил Эрдан в своем выступлении перед членами Совета после голосования.



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По словам Эрдана, то, что совет не обусловил прекращение огня освобождением заложников, "не только не помогает, но и подрывает усилия по обеспечению их освобождения. Это вредит этим усилиям, потому что дает террористам ХАМАСа надежду добиться прекращения огня без освобождения заложников".



Затем он зачитывает текст резолюции, которая, по его мнению, должна была быть принята советом сегодня, - резолюции, осуждающей нарушения прав человека, такие как захват заложников и изнасилования, и требующей от террористической группировки, ответственной за это, немедленно прекратить свои нарушения.



Эрдан рассказал, что на самом деле это текст резолюции, которую Совет принял десять лет назад, чтобы осудить похищение школьниц в Нигерии группировкой "Боко Харам".



"Совет Безопасности требует, чтобы террористическая группировка немедленно и безоговорочно прекратила все боевые действия и все нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а также разоружилась. Совет Безопасности требует немедленного и безоговорочного освобождения всех похищенных, которые остаются в плену. Совет Безопасности признает, что некоторые из таких действий могут быть приравнены к преступлениям против человечности".



Почему Совет Безопасности может призвать "Боко Харам" сложить оружие, но не может потребовать того же от террористов ХАМАСа?" спрашивает Эрдан. "Неужели жизнь маленького ребенка Кфира Бибаса стоит меньше, чем жизнь нигерийского ребенка?"



"К сожалению, по той же причине можно осуждать теракты в России и Иране, но не в Израиле. Для этого Совета израильская кровь стоит дешево. Это пародия, и я испытываю отвращение", - добавляет он.

