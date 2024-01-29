



Израиль согласился с условиями сделки по заложникам

Представители Израиля на переговорах в Париже согласились с предложением о сделке по заложникам. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.



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По словам источника, "сделка будет включать в себя поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, которое начнется с женщин и детей и будет включать в себя перерывы в боевых действиях и гуманитарной помощи Газе, наряду с освобождением палестинских заключенных".



В сообщении также говорится, что предложение будет направлено ХАМАСу уже сегодня.

