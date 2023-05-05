



Израиль арестовал криптосчета, связанные с ISIS и ХАМАС – отчет

Израиль конфисковал около 190 крипто-аккаунтов на криптобирже Binance с 2021 года, в том числе два, по его словам, были связаны с ISIS, а десятки других принадлежали палестинским арабским фирмам, связанным с ХАМАС, сообщило в четверг агентство Reuters.



Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма NBCTF 12 января конфисковало две учетные записи Binance и их содержимое. Конфискация должна была “помешать деятельности” ISIS и “ослабить его способность продвигать свои цели”, говорится на сайте NBCTF. Согласно израильскому законодательству, министр обороны может отдать приказ об аресте и конфискации активов, которые связаны с терроризмом.



В 2021 году министр обороны Бенни Ганц подписал приказ об изъятии криптовалют на сумму 2,6 млн шекелей у биржевой компании al-Mathaddon, связанной с ХАМАСом в Газе. Несколько месяцев спустя Ганц подписал аналогичный приказ об аресте криптовалюты на сумму в десятки тысяч шекелей с 12 цифровых счетов.



На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что вооруженное крыло террористической группировки ХАМАС “Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам” прекратило сбор средств с помощью биткойнов, которые оно использовало в течение многих лет, ссылаясь на усиление “враждебной” активности против доноров.



В отчете, опубликованном в четверг, отмечается, что регулирующие органы во всем мире уже давно призывают к ужесточению контроля над криптовалютными биржами для предотвращения незаконной деятельности – от отмывания денег до финансирования терроризма. Конфискация израильской NBCTF показывает, как правительства преследуют криптовалютные компании в целях предотвратить незаконную деятельность.



Почти все из 189 счетов Binance, захваченных Израилем с декабря 2021 года, принадлежали трем палестинским арабским валютным обменным фирмам, как показывают документы NBCTF. Согласно отчету, эти компании определены Израилем как “террористические организации” за их причастность к переводу средств ХАМАС.



Представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что группа не имеет никакого отношения к компаниям по обмену денег, добавив, что обвинения в связях с компаниями были попыткой Израиля “оправдать свою экономическую войну против Газы и ее народа”.