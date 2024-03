Иран использует европейские порты для вооружения "Хезболлы"

В четверг, 14 марта газета The Telegraph сообщила, что Иран использует европейские порты для прикрытия поставок оружия террористической организации "Хезболла" в Ливане.



Источники, на которые ссылается британская газета, сообщили, что "Хезболла" получает ракеты и бомбы на кораблях, которые затем причаливают в портах Бельгии, Испании и Италии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам одного из источников, Иран перешел на морские перевозки оружия после того, как израильские ВВС начали наносить удары по партиям, доставляемым по суше в северную Сирию через Ирак.



Оружие и другие товары теперь доставляются в сирийский порт Латакия, а затем суда отправляются в порты Антверпена, Валенсии и Равенны, пишет The Telegraph, пытаясь скрыть цель путешествия.



Из Латакии оружие транспортируется на юг, в Ливан.



"Использование Европы помогает скрыть природу и источник поставок, менять документы и контейнеры... чтобы очистить груз", - сказал высокопоставленный источник в разведке Израиля.



"В Европе есть огромные порты, поэтому Иран использует их в качестве маскировки. Очень легко проводить манипуляции в таких больших портах, где все нужно быстро перемещать, а не в маленьком порту, где за этим будут следить тщательнее.

Это похоже на игру в кошки-мышки между нами и иранцами. Они пытаются провезти контрабанду, а мы пытаемся этому помешать. Так продолжается уже как минимум три года".



По данным The Telegraph, с начала войны в Газе в октябре пять иранских судов - Daisy, Kashan, Shiba, Arezoo и Azargoun - разгрузили товары в Сирии, начав свой путь в Бандар-Аббасе в Иране.



Перевозки оружия координируются иранским подразделением 190 "Сил Кудс", а затем управляются подразделением 4400 "Хезболлы", которое отвечает за поставки оружия.