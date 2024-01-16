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Хуситы нанесли удар по кораблю Zografia, направлявшемуся в Израиль
16.01.2024 21:00 MIGnews.com

Хуситы нанесли удар по кораблю Zografia, направлявшемуся в Израиль

Хуситы нанесли удар ракетами по судну Zografia, направлявшемуся в Израиль, что привело к "прямому попаданию", говорится в заявлении военного представителя группировки Яхьи Сареа.

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По данным охранной фирмы и двух источников в греческом министерстве судоходства, балкер под мальтийским флагом, принадлежащий Греции, получил материальный ущерб, но не пострадал после столкновения в Красном море недалеко от йеменского порта Салеф.
 

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