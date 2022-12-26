



ХАМАС: "Победим оккупацию и ее новое фашистское правительство"

Лидер ХАМАС Халед Машаль заявил, что палестинцы способны "победить" новое правительство Израиля, которое он назвал "фашистским".



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



По словам Машаля,"новое сионистское правительство состоит из самых крайних религиозных и националистических правых партий за всю историю с момента образования государства Израиль".



"Израиль думает, что своим крайне правым правительством он положит конец нашей проблеме, но наш великий народ в своей оригинальности и единстве, может превратить этот вызов в возможность, поскольку все проекты поселений потерпели поражение, последний из которых является сделкой века. Благословенная Палестина отвергает захватчиков и не проявляет к ним терпения, а наш народ способен победить оккупацию и ее новое фашистское правительство", - заявил Машаль.