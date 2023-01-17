



ХАМАС готовится к нескольким раундам военных столкновений в 2023 году

По сообщению ливанской газеты "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", палестинские организации в Газе недавно провели ряд встреч, на которых обсуждались проблемы, создаваемые "фашистским и расистским правительством Израиля", и способы борьбы с ним.



Палестинский источник, на который ссылается газета, сообщил, что на этих встречах были представлены оценки, согласно которым "правительство Нетаниягу приведет к взрыву, который означает почти неминуемую конфронтацию на нескольких аренах, включая Газу".



Также сообщалось, что на основе этих оценок террористические организации решили подготовиться к одному или нескольким раундам конфликта в течение этого года, поскольку они придерживаются единого мнения относительно необходимости "помешать Израилю нарушить существующую ситуацию в Иерусалиме и мечети Аль-Акса или принять драматические меры в отношении заключенных, положения палестинцев или аннексии Иудеи и Самарии".



По словам палестинского источника, "организации считают, что избежание реакции на эскалацию мер противника" побудит Израиль продолжать попытки установить свой порядок на местах.



Официальный представитель ХАМАС сообщил газете, что "ХАМАС недавно предостерег посредников от того, чтобы Израиль пересекал красные линии и совершал новые преступления против палестинского народа, поскольку, по его словам, это приведет к взрыву ситуации и ухудшению ситуации во всем регионе."



Ссылаясь на угрозы начальника генштаба Авива Кохави, прозвучавшие в интервью перед уходом в отставку в минувшие выходные, источник сказал: "Они отражают страх Израиля перед началом нового военного конфликта и его понимание того, что борющиеся организации продвигаются вперед и наращивают свою силу и военный потенциал".







