



Эрдоган: израильские налеты на мечеть Аль-Акса — красная линия для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду осудил рейд израильской полиции в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, который привел к столкновениям с верующими, назвав такие действия на территории мечети “красной линией” для Турции, сообщает Reuters .



“Я осуждаю гнусные действия против первой киблы мусульман от имени моей страны и народа и призываю к скорейшему прекращению нападений“, — цитируют слова Эрдогана агентство.



“Имя этому — политика репрессий, политика крови, политика провокаций. Турция никогда не может оставаться безмолвной и равнодушной перед лицом этих нападений“, — заявил Эрдоган.



“Прикоснуться к мечети Аль-Акса и попрать святость Харам аш-Шариф — красная черта для нас“, - сказал он.



