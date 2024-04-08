



Египет: достигнуто понимание по основным пунктам соглашения о заложниках



Израильские СМИ сообщают об “осторожном оптимизме” в Израиле спустя несколько часов после отъезда во главе с главой Моссада Деди Барнеа в Каир относительно возможности успеха новой сделки по заложникам.



По словам высокопоставленного египетского источника, делегации всех сторон покинут Каир и вернутся в течение двух дней, чтобы согласовать условия окончательной сделки. По словам того же источника, налицо прогресс в обсуждениях и согласие по основным пунктам между всеми сторонами.

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Причина, по которой сделка близка как никогда, связана с сильным американским давлением. С одной стороны, американцы оказывают давление на Израиль, требуя увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, и сократить численность солдат в анклаве. С другой стороны, они оказывают давление на Катар, который угрожает ХАМАС прекращением экономической помощи.



Впервые за долгое время Израиль признает небольшой сдвиг со стороны ХАМАС, который больше не настаивает на прекращении войны в ходе переговоров. Сегодня вечером в Каире будет представлено новое и очень важное американское предложение, которое потребует уступок с обеих сторон и, как ожидается, “разминирует” главное минное поле, касающееся возвращения жителей в северную часть Газы.



Предложение США, скорее всего, позволит жителям вернуться в целые кварталы на севере Газы, а с другой стороны, оно должно обеспечить Израилю политическую гибкость, чтобы легче было провести его в кабинете министров.