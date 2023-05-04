



Двое обвиняются в пособничестве палестинскому террористу, убившему братьев Янив

Военная прокуратура предъявила обвинение сыновьям палестинского террориста, убившего израильских братьев Янив в городе Хавара в феврале, обвинив их в содействии планированию теракта.



Халед и Мухаммед Харуша, сыновья члена ХАМАСа Абделя Фаттаха Хусейна Харуши, были задержаны 7 марта во время рейда в Шхеме. В то же время их отец, расстрелявший братьев Янив, был убит во время облавы в Дженине.



ЦАХАЛ заявляет, что обвинительный акт против сыновей Харуши обвиняет их в умышленном причинении смерти — эквиваленте убийства военным судом — и преступлениях с применением оружия.



Согласно обвинительному заключению, они помогали отцу в планировании нападения и осуществляла сбор разведданных.



Первоначально сыновья должны были присоединиться к отцу в самом теракте, но за несколько дней до расстрела 26 февраля договорились, что старший Харуша проведет его один, добавляется в обвинительном заключении.



Пара будет удерживаться до окончания судебного разбирательства.



Армия обороны Израиля сообщает, что семья Янив получила обновленную информацию об обвинительном заключении.

