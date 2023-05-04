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Двое обвиняются в пособничестве палестинскому террористу, убившему братьев Янив
04.05.2023 20:53 Ирина Демьянова

Двое обвиняются в пособничестве палестинскому террористу, убившему братьев Янив

Военная прокуратура предъявила обвинение сыновьям палестинского террориста, убившего израильских братьев Янив в городе Хавара в феврале, обвинив их в содействии планированию теракта.

Халед и Мухаммед Харуша, сыновья члена ХАМАСа Абделя Фаттаха Хусейна Харуши, были задержаны 7 марта во время рейда в Шхеме. В то же время их отец, расстрелявший братьев Янив, был убит во время облавы в Дженине.

ЦАХАЛ заявляет, что обвинительный акт против сыновей Харуши обвиняет их в умышленном причинении смерти — эквиваленте убийства военным судом — и преступлениях с применением оружия.

Согласно обвинительному заключению, они помогали отцу в планировании нападения и осуществляла сбор разведданных.

Первоначально сыновья должны были присоединиться к отцу в самом теракте, но за несколько дней до расстрела 26 февраля договорились, что старший Харуша проведет его один, добавляется в обвинительном заключении.

Пара будет удерживаться до окончания судебного разбирательства.

Армия обороны Израиля сообщает, что семья Янив получила обновленную информацию об обвинительном заключении.
 

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