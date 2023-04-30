



Два палестинца ранены в результате инцидента в Самарии

По сообщениям палестинских медиков и СМИ, два палестинца были ранены в результате предполагаемого нападения поселенцев в Самарии сегодня утром.



Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что двое палестинцев были избиты израильтянами возле деревни Бурка и доставлены ​​в больницу Рафидия в Шхеме для лечения.



Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa сообщило, что поселенцы, которые, вероятно, совершили нападение, прибыли из близлежащего незаконного аванпоста Хомеш.

