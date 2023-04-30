Два палестинца ранены в результате инцидента в Самарии
По сообщениям палестинских медиков и СМИ, два палестинца были ранены в результате предполагаемого нападения поселенцев в Самарии сегодня утром.
Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что двое палестинцев были избиты израильтянами возле деревни Бурка и доставлены в больницу Рафидия в Шхеме для лечения.
Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa сообщило, что поселенцы, которые, вероятно, совершили нападение, прибыли из близлежащего незаконного аванпоста Хомеш.
#فلسطين | إصابة عدد من المواطنين بجراح إثر اعتداء المستوطنين عليهم في قرية برقة في نابلس. pic.twitter.com/WdUJBj1U1c— غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) April 30, 2023