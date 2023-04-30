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Два палестинца ранены в результате инцидента в Самарии
30.04.2023 20:02 Наталья Богинская

Два палестинца ранены в результате инцидента в Самарии

По сообщениям палестинских медиков и СМИ, два палестинца были ранены в результате предполагаемого нападения поселенцев в Самарии сегодня утром.

Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что двое палестинцев были избиты израильтянами возле деревни Бурка и доставлены ​​в больницу Рафидия в Шхеме для лечения.

Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa сообщило, что поселенцы, которые, вероятно, совершили нападение, прибыли из близлежащего незаконного аванпоста Хомеш.
 

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