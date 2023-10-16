



Депутат: гражданские Газы участвовали в резне, часть заложников - у частных лиц

Депутат Кнессета от партии Ликуд Дани Данон дал интервью 103FM.



Данон среди прочего, ответил на требования США и “мировой общественности” о предоставлении воды и гуманитарных коридоров “гражданскому населению” Газы.



Данон сказал: "Прежде всего, давайте будем точны, большинство населения, большая часть населения Газы принимала участие в беспорядках и погромах против еврейского народа. Это были не только террористы ХАМАСа, это были просто приехавшие туда гражданские. Что касается похищенных, то некоторые из них находятся в руках частных граждан. Я не могу сказать, что в этом участвовало все общество, в процентном соотношении сказать не могу. Просто смотрите на фотографии с места событий".



"Есть чем подтвердить, что говорю, и говорю это четко - граждане Газы участвовали в убийстве, резне, похищении, изнасиловании, и даже сегодня в руках частных лиц Газы, а не организаций, находятся похищенные израильтяне. Я не знаю, как вам сказать, уважаемый президент Байден, в процентном соотношении, сколько сторонников не поддерживает", - заявил он.



Касаясь вопроса о том, предполагается ли оккупация Газы государством Израиль, он уточнил: "Что такое оккупация Газы? Мы не собираемся оставаться в секторе Газа навсегда, мы не собираемся возвращаться, чтобы контролировать Газу, но если вы спрашиваете меня о тотальной военной операции, то, конечно, я ее поддерживаю. Если сегодня не будет принято правильное решение, решение не о чем-то частичном, точечном, а действительно о том, чтобы выкорчевать ХАМАС - это будет самым большим провалом из всех возможных".



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